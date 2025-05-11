Дональд Трамп Россия һәм Украина өчен «потенциаль бөек көн» турында белдерде

Америка Кушма Штатлары Президенты Дональд Трамп truth Social социаль челтәрендәге сәхифәсендә, «потенциаль бөек көн» һәм «зур атна» башлануы турында белдереп, Украинадагы кораллы каршылыкны тәмамлау омтылышларына аңлатма бирде.
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