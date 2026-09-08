A monstrous father, sacrificed children

Shockingly, the horrific fictional drama "Sweet Home" is playing out in real life today, just across the DMZ under Kim Jong Un's regime.
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