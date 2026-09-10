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ФСБ надеется, что разведка Британии не знала о планах Киева против посла в РФ

ФСБ надеется, что разведка Британии не знала о планах Киева против посла в РФ

В ФСБ выразили надежду, что разведка Великобритании не была осведомлена о подготовке Украиной провокации против британских дипломатов в Москве.

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