Почему мужчины и женщины видят совершенно разные сны

Исследования показывают, что мужчины и женщины имеют существенные различия в содержании своих снов. Это свидетельствует о том, что различия в психическом восприятии между полами проявляются не только в повседневной жизни, но и в сфере подсознания, где отражаются их индивидуальные характеристики и опасения.
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