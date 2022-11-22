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Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств “по очистке” сирийских регионов от курдских боевиков

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств “по очистке” сирийских регионов от курдских боевиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что российская сторона отказалась от своих обязательств по “очистке” сирийских регионов от курдских вооруженных формирований в рамках соглашения 2019 года, сообщает РИА Новости.

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