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Татар-информ

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Мишустин анонсировал продление бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Кадры»

Мишустин анонсировал продление бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Кадры»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин Фото: пресс-служба Правительства РФ Программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования граждан России по наиболее востребованным на рынке труда направлениям продолжится в рамках нового национального проекта «Кадры».

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