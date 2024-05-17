Рябков назвал неактуальными гарантии безопасности РФ с Западом от 2021 года

Как подчеркнул в интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, шкала приоритетов России в сфере безопасности полностью изменилась и работа над оформлением гарантий безопасности, о которых шла речь в 2021 году, уже не актуальна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии