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«Интер» не продал Шкриньяра «ПСЖ» за 50 млн евро. Клуб требует 80 млн (Footmercato)

«ПСЖ» намерен приобрести центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Парижский клуб предложил за 27-летнего игрока сборной Словакии 50 млн евро, но миланцы ответили отказом, сообщает Footmercato.

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