В Севастополе находят суббоеприпасы после отражения ракетной атаки

Ракетная атака киевского режима на Севастополь отражена, заявил губернатор Михаил Развожаев. Экстренные службы города получают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, написал он в телеграм-канале.
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