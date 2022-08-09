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«Торпедо» выкупило у «Лады» 16-летнего форварда Крутова за 4 млн рублей. У него 83 очка в 46 матчах юношеской лиги в регионе «Поволжье»

«Торпедо» выкупило у «Лады» 16-летнего форварда Крутова за 4 млн рублей. У него 83 очка в 46 матчах юношеской лиги в регионе «Поволжье»

«Торпедо» выкупило у «Лады» 16-летнего форварда Андрея Крутова. Как сообщает «Спорт-Экспресс», сумма компенсации составила 4 миллиона рублей.

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