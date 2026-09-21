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Суть Событий

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Жена Стаса Михайлова: "Мы больше не вместе"

Жена Стаса Михайлова: "Мы больше не вместе"

Стас Михайлов и его жена Инна вместе уже 20 лет. Однако поклонники обеспокоены, что в семье в последнее время не все гладко.

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