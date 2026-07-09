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SPLETNIK

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Первая ракетка мира Арина Соболенко показала, как провела время с женихом-бизнесменом в Лондоне

Первая ракетка мира Арина Соболенко показала, как провела время с женихом-бизнесменом в Лондоне

Первая ракетка мира Арина Соболенко выложила в инстаграме* фотографии из Лондона. Там она провела время со своим женихом, 37-летним бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

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