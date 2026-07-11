Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Проклятье фараонов...

Проклятье фараонов...

Валентина Кашуба, Париж, 1917 год. Русская красавица Валентина Ивановна Кашуба, балерина Дягилевских сезонов, была в Египте в 1922 году (год, когда была обнаружена гробница Тутанхамона) и получила в дар от английского поклонника большой кулон с изумрудом, найденным среди сокровищ Тутанхамона.

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