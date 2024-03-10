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Свежие комментарии

  • вячеслав вагин ковешников
    скоро могильными червями начнут торговать которые жрали навального😁деньги не пахнут...Навальнисты начал...
  • Александр
    Наш ЦБ никуда золото не отправлял.Оно всё в России.в Лондоне может быть золото добывающих компаний,не купленное ЦБ.Зо...В США началась та...
  • Вадим Филин
    Дай ссылочку, уж очень почитать хочется.В США началась та...

Навальнисты начали торговать землей с могилы Навального... И другие сектантские новости

Навальнисты начали торговать землей с могилы Навального... И другие сектантские новости

Полторы недели назад заукраинский уголовник-иноагент (и экс-мэр Екатеринбурга) Евгений Ройзман выразил уверенность в том, что Алексея Навального, при жизни признанного экстремистом и террористом, "со временем канонизируют".

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Комментарии
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Александр Григоров
С червями дороже
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1 час.
фарид сабиров
Дааааа ужжжжжж , думал всего повидал . Но маразм не имеет границы. И если бы еще светило какое ученый , а насральный ???? Отщепенец жопализ пустое место даже на зоне.  Идиоты правят бал в морге и на пагосте.
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1 час.
вячеслав вагин ковешников
скоро могильными червями начнут торговать которые жрали навального😁деньги не пахнут...
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8 мин.

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