Навальнисты начали торговать землей с могилы Навального... И другие сектантские новости

Полторы недели назад заукраинский уголовник-иноагент (и экс-мэр Екатеринбурга) Евгений Ройзман выразил уверенность в том, что Алексея Навального, при жизни признанного экстремистом и террористом, "со временем канонизируют".
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