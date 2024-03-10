Навальнисты начали торговать землей с могилы Навального... И другие сектантские новости

фарид сабиров

Дааааа ужжжжжж , думал всего повидал . Но маразм не имеет границы. И если бы еще светило какое ученый , а насральный ???? Отщепенец жопализ пустое место даже на зоне. Идиоты правят бал в морге и на пагосте.