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Врач Усачёва предупредила о риске возникновения аллергии на букет к 1 сентября

Врач Усачёва предупредила о риске возникновения аллергии на букет к 1 сентября

Школьный букет может вызвать аллергию, причём не только у учителя, но и у самого ребёнка. Пыльца цветов — достаточно сильный аллерген, рассказала RT Анна Усачёва, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.

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