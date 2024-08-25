Врач Усачёва предупредила о риске возникновения аллергии на букет к 1 сентября

Школьный букет может вызвать аллергию, причём не только у учителя, но и у самого ребёнка. Пыльца цветов — достаточно сильный аллерген, рассказала RT Анна Усачёва, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.