Военный-дезертир убил трёх женщин и расчленил тела под Нижним Новгородом

Следователи установили, что военнослужащий, самовольно покинувший часть, 3 октября убил монтировкой сожительницу в посёлке Неклюдово, а затем расправился с её матерью и дочерью в Нижнем Новгороде, после чего расчленил тела и попытался вывезти их на арендованной «ГАЗели».
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