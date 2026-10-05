Военный-дезертир убил трёх женщин и расчленил тела под Нижним Новгородом

Следователи установили, что военнослужащий, самовольно покинувший часть, 3 октября убил монтировкой сожительницу в посёлке Неклюдово, а затем расправился с её матерью и дочерью в Нижнем Новгороде, после чего расчленил тела и попытался вывезти их на арендованной «ГАЗели».