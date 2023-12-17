Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Ва
    а зря...Финский машинист ...
  • Татьяна
    Какой бред...😡Финский машинист ...
  • Галина Смирнова
    С наступающим, страна! Ты ж не бойся ни хрена! Не оставлю без гастролей - Я ж у вас всего одна! Скоро, скоро Новый г...«Ваша красота спа...

Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Баттл-рэперы хотят шмякнуть в живот беременной русской девушки и возвышают оскальпирование парня в Электростали. Доколе терпеть?

Avia.pro - Новости Расскажу вам историю, которая произошла на баттл-рэпе в Электростали Московской области, где некоторые исполнители, очевидно, решили, что удивлять аудиторию можно только за счет оскорбительных и шокирующих заявлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх