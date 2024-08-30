38 пунктов для Володина

ирина Гущина

а почему только зарегистрированные "специалисты" выезжают на родину? Почему их семьи не выезжают? Кто принимает в сады-школы отпрысков нелегальных мигрантов? Что здесь делают многочисленные родственнички "законного" "специалиста" во время его отбытия из страны? Почему мы оплачиваем образование, здравоохранение и пособия не говорящим и не уважающим наши законы и традиции понаехавшим многочисленным выходцам из кишлаков? Проверки всех родственников, нет гражданства - езжай на родину.