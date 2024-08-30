Сегодня Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем тг-канале опубликовал пост, в котором захотел услышать мнение подписчиков о том, что можно сделать в миграционной политике.
38 пунктов для Володина
Комментарии
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alik3456 Джексон
А то будет одна порнография...
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1 час.
alik3456 Джексон
Всех басмачей на ВИЛЫ!!!
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1 час.
ирина Гущина
а почему только зарегистрированные "специалисты" выезжают на родину? Почему их семьи не выезжают? Кто принимает в сады-школы отпрысков нелегальных мигрантов? Что здесь делают многочисленные родственнички "законного" "специалиста" во время его отбытия из страны? Почему мы оплачиваем образование, здравоохранение и пособия не говорящим и не уважающим наши законы и традиции понаехавшим многочисленным выходцам из кишлаков? Проверки всех родственников, нет гражданства - езжай на родину.
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56 мин.
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