БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 316 подписчиков

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  • ирина Гущина
    а почему только зарегистрированные "специалисты" выезжают на родину? Почему их семьи не выезжают? Кто принимает в сад...38 пунктов для Во...
  • alik3456 Джексон
    Всех басмачей на ВИЛЫ!!!38 пунктов для Во...
  • alik3456 Джексон
    А то будет одна порнография...38 пунктов для Во...

38 пунктов для Володина

38 пунктов для Володина

Сегодня Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем тг-канале опубликовал пост, в котором захотел услышать мнение подписчиков о том, что можно сделать в миграционной политике.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А то будет одна порнография...
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1 час.
alik3456 Джексон
Всех басмачей на ВИЛЫ!!!
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1 час.
ирина Гущина
а почему только зарегистрированные &quot;специалисты&quot; выезжают на родину? Почему их семьи не выезжают? Кто принимает в сады-школы отпрысков нелегальных мигрантов? Что здесь делают многочисленные родственнички &quot;законного&quot; &quot;специалиста&quot; во время его отбытия из страны? Почему мы оплачиваем образование, здравоохранение и пособия не  говорящим и не уважающим наши законы и традиции понаехавшим многочисленным выходцам из кишлаков? Проверки всех родственников, нет гражданства - езжай на родину.
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56 мин.

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