Берлин блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против РФ - СМИ

Россия уже привыкла жить под беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных государств. Экономика нашей страны хорошо адаптировалась к происходящему, поэтому наиболее агрессивно настроенные политики-русофобы стараются усилить экономический удар и постоянно выдумывают новые ограничения.