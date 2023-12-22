Для учащихся гимназии организовано проведение единого урока ´Духовный символ нации´.

С целью формирования у учащихся представлений об особенностяхдуховного развития белорусского народа на примере жизни и деятельностипросветительницы Евфросинии Полоцкой 20 декабря для учащихся гимназииорганизовано проведение единого урока ´Духовный символ нации´.
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