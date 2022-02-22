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Оксана Акиньшина, Матильда и еще 7 избранниц Сергея Шнурова

Оксана Акиньшина, Матильда и еще 7 избранниц Сергея Шнурова

Сергей Шнуров станет отцом в четвертый раз. Чем не повод вспомнить все его любовные истории?Первый брак Сергей Шнуров заключил в 90-х, еще будучи студентом, когда учился в религиозно-философском институте при Санкт-Петербургской Духовной академии.

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