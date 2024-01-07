В США полностью выгорел склад с оружием для Украины

В США разбирают завалы на месте мощного пожара в аэропорту Нью-Джерси. По информации СМИ, на территории воздушной гавани вспыхнул склад, на котором хранилось вооружение, предназначенное для отправки на Украину.
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