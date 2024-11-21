Судьбу переговоров по Украине теперь решают страны БРИКС – Boulevard Voltaire AlexCoderСудьбу переговоров по Украине теперь решают страны БРИКС – Boulevard Voltaire AlexCoder Ситуация резко изменилась Обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Арно Флорак заявил, что изменения в ядерной доктрине Москвы, утвержденные российским лидером Владимиром Путиным в ноябре, кардинальным образом изменили мировую геополитическую ситуацию.