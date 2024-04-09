Производители яиц в России обогатились на фоне резкого роста цен

В 2023 году средняя стоимость яиц в России резко возросла и превышала отметку в 127 рублей. Этот вопрос стал одним из главных на пресс-конференции президента Владимира Путина, которая проходила в декабре.
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