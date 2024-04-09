НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Совсем деградировала фотошопная старушка... Опустилась.Пугачева поддержа...
  • Леонид Ла Рошель
    Широко известный в узких кругах фрик, одно время был "молодёжныим лицом Сбера", Грефу нравятся малолетние пидорасы, н...Милохину пришла п...
  • Владимир Уфимцев
    Зачем этого пидораса в армию призывать? Вы что, хотите еще одного тер.рориста за государственный счет обучить обращат...Милохину пришла п...

Производители яиц в России обогатились на фоне резкого роста цен

Производители яиц в России обогатились на фоне резкого роста цен

В 2023 году средняя стоимость яиц в России резко возросла и превышала отметку в 127 рублей. Этот вопрос стал одним из главных на пресс-конференции президента Владимира Путина, которая проходила в декабре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх