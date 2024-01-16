Аксаков: в Госдуме готовят условия для структурной перестройки экономики

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку в весеннюю сессию обратит внимание на цифровую повестку и вопросы развития условий и инструментов финансирования структурной перестройки экономики, о чем в беседе с Луганским информационным центром рассказал глава комитета Анатолий Аксаков.