Аксаков: в Госдуме готовят условия для структурной перестройки экономики

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку в весеннюю сессию обратит внимание на цифровую повестку и вопросы развития условий и инструментов финансирования структурной перестройки экономики, о чем в беседе с Луганским информационным центром рассказал глава комитета Анатолий Аксаков.
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