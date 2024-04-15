Медицинское устройство, на сотни лет опередившее время, нашли в польской церкви

Пластину уникальной конструкции, состоящую из меди с примесями драгоценных металлов, обнаружили в черепе мужчины в церкви города Кракова (Польша), который жил в XVIII веке и страдал от врожденной аномалии развития.
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