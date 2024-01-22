Театр: Действительно ли актеров хоронили за оградой кладбища и почему их считали «людьми без души»

Среди театралов бытует мнение, что до революции актёрская профессия была настолько неуважаемой, что актёров даже хоронили за пределами кладбища – на неосвящённой земле, там, где традиционно хоронят самоубийц.
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