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Представлены доступные 4K-телевизоры Mini LED: 55-дюймовая модель TCL Q10G предлагается за 668 долларов

Представлены доступные 4K-телевизоры Mini LED: 55-дюймовая модель TCL Q10G предлагается за 668 долларов

Представлена серия доступных телевизоров Mini LED, которая выпущена китайским производителем TCL. Она представлена в четырёх размерах: 55, 65, 75 и 85 дюймов.

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