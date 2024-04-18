Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Ну, точно Помойлов бухой)))The Sun: молниено...
  • Сергей ЕВ
    Удивляться нечему. А кто принимал в полицию и назначал этих азеров?К Беглову подкрад...
  • Кремлин Православович
    Надо было то, надо было это... Своё иметь нужно... Люди до сих пор так и не поняли всей трагичной проблемы России. В...Оптика, микрочипы...

О ресурсной игле, сырьевой экономике и прочих либеральных глупостях

О ресурсной игле, сырьевой экономике и прочих либеральных глупостях

Как часто нам доводилось слышать от всякого рода либеральных деятелей, да и просто обывателей, следующую мысль: над Россией нависло нефтяное проклятье, мы сидим на ресурсной игле, наша экономика сырьевая, а потому отсталая, не чета высокоразвитой Европе, которая все ресурсы импортирует, а взамен экспортирует высокотехнологичную продукцию и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх