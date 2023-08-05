Тайны Истории

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16 щекочущих нервы фото заброшенных зданий, куда годами не ступала нога человека

16 щекочущих нервы фото заброшенных зданий, куда годами не ступала нога человека

Есть что-то невероятно захватывающее и одновременно жуткое в местах, которые давно были заброшены людьми.

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Комментарии
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Сергей Нововожилов
жизнь человека скоротечна, творения его не вечны, когда то читал, что 200 лет без человека и следы его в природе исчезнут...и печально и нет. Давайте беречь себя, всех нас...
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