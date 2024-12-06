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Армия Ирака готова противостоять угрозам с территории Сирии

Армия Ирака готова противостоять террористическим вызовам с территории Сирии на фоне атак группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, заявил советник премьер-министра страны по политическим вопросам Фади Аш-Шамри.

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