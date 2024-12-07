Сколько времени нужно для того, чтобы скол на ЛКП превратился в дыру?

Одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются автомобилисты, являются сколы на лакокрасочном покрытии, возникающие, как правило, из-за попадания камней и других мелких предметов на поверхность.
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