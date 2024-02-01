За пять лет в США выросло число заболеваний сифилисом на 80%

Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США обнародовал данные, свидетельствующие о 78,9% увеличении числа случаев заболевания сифилисом в стране в течение 2018-2022 гг.
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