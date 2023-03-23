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Билайн запускает услугу, позволяющую сменить имя сети на телефоне

Билайн запускает услугу, позволяющую сменить имя сети на телефоне

Оператор билайн запускает новую услугу "Мое имя сети", которая позволяет сменить имя оператора, отображаемое на экране смартфона, на любое другое.

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