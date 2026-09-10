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Жизнь - театр

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Вакханалия краж

Вакханалия краж

Европу захлестнула волна музейных краж . Грабительские налеты на музеи Европы с каждым разом становятся все более дерзкими и спланированными.

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Новый комментарий от пользователя
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ВераВерная

Эти кражи ценностей из европейских музеев - уже примета времени какая-то...и кажется что для тех, кто эти преступления совершает, сами предметы искусства вообще ничего не значат, они не в состоянии понять их значимость, не имеют представления об их истинной ценности для всего человечества. Варварское обращение с такими сокровищами, то, что преступники их теряют во время бегства, это настоящий вызов обществу и какая-то бандитская лихость. И что они с ними делать будут, даже представить страшно, ведь продать их невозможно...