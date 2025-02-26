Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Овечкин забросил 883-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Овечкин забросил 883-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 883-ю шайбу. Таким образом, он еще на один гол приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

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