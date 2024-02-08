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Скорее всего, их погоны куплены. "Какие это генералы, это нелюди и воры!"

Скорее всего, их погоны куплены. "Какие это генералы, это нелюди и воры!"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: трымава.рф В Госдуме обратили внимание на пьяный дебош который устроили два генерала Федеральной таможенной службы (ФТК) в Калининграде и призвали проверить их на законность расходования государственных средств и получение генеральских званий.

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Комментарии
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Сергей Кириллов
Спасибо, Владимир! Это, что называется, в самую &quot;десятку&quot;! И добавить нечего ,если посмотреть вокруг!
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1 час.
Василий Целовальников
Обижаемся на всяких других, а такие начальники, так себя ведут! Под суд, таких &quot;храбрых&quot;!
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22 мин.
Александр Ляшенко
А проще с ноги, каждому.
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5 мин.

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