Скорее всего, их погоны куплены. "Какие это генералы, это нелюди и воры!"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: трымава.рф В Госдуме обратили внимание на пьяный дебош который устроили два генерала Федеральной таможенной службы (ФТК) в Калининграде и призвали проверить их на законность расходования государственных средств и получение генеральских званий.
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