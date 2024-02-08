Скорее всего, их погоны куплены. "Какие это генералы, это нелюди и воры!"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: трымава.рф В Госдуме обратили внимание на пьяный дебош который устроили два генерала Федеральной таможенной службы (ФТК) в Калининграде и призвали проверить их на законность расходования государственных средств и получение генеральских званий.