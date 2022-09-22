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Актриса Анастасия Макеева: «В Донбассе мы выступали, несмотря на обстрелы»

Актриса Анастасия Макеева: «В Донбассе мы выступали, несмотря на обстрелы»

Внимание к себе Анастасия привлекала всегда — и в пять лет, когда пела на свадьбах (ее отец работал тамадой), и в 15, когда получила Гран-при на детском международном конкурсе «Маленькие звездочки» и приглашение поехать учиться в Москву.

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