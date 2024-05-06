12 секретов, благодаря которым даже с бюджетными авиалиниями можно летать по-королевски

Если не учесть некоторые нюансы, то даже короткий перелет может доставить пассажиру массу неудобств. Бортпроводники в силу своей профессии вынуждены проводить много времени в воздухе, поэтому у них есть множество хитростей, которые помогают сделать путешествие на самолете более комфортным.
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