12 секретов, благодаря которым даже с бюджетными авиалиниями можно летать по-королевски

Если не учесть некоторые нюансы, то даже короткий перелет может доставить пассажиру массу неудобств. Бортпроводники в силу своей профессии вынуждены проводить много времени в воздухе, поэтому у них есть множество хитростей, которые помогают сделать путешествие на самолете более комфортным.