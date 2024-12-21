Экс-советник Кучмы: удар ВС РФ по столице Украины бросил тень на Зеленского

Массированный удар российских войск по Киеву поставил под сомнение высказывания украинского президента Владимира Зеленского об эффективности систем противовоздушной обороны (ПВО), поставленных западными странами.
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