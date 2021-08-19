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Азаренко потерпела поражение на турнире в Цинциннати

Азаренко потерпела поражение на турнире в Цинциннати

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выбыла из турнира WТА в Цинциннати. В четверг, 19 августа, Азаренко, которая сейчас находится на 15-й строчке в рейтинге WTA, в 1/8 финала встречалась с первой ракеткой мира – австралийкой Эшли Барти.

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