В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств: ✔️ на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович; ✔️ на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович ; ✔️ на должность Министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович; ✔️ на должность Министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович; ✔️ на должность Министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич; ✔️ на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич; ✔️ на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич; ✔️ на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич; ✔️ на должность Директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович; ✔️ на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Линц Александр Леонидович.