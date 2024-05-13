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Земский Вестник

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  • Виктор
    Так держать.товарищи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍«Уралвагонзавод» ...
  • Игорь Петров
    ❗️Заместитель мин...
  • Искандер
    Неправильная формулировка у вас уважаемый! Должно быть так: НАЧАЛЬНИК должен уйти вместе с подчиненным!!!❗️Заместитель мин...

В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств: ✔️ на должность Министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;  ✔️ на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович ;  ✔️ на должность Министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович;  ✔️ на должность Министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович;  ✔️ на должность Министра юстиции –  Чуйченко Константин Анатольевич;  ✔️ на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;  ✔️ на должность Директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;  ✔️ на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;  ✔️ на должность Директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;  ✔️ на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента – Линц Александр Леонидович.

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