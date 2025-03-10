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Царьград

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Цинично били по мирным. Французская разведка навела ракеты HIMARS по рынку в Херсонской области

Цинично били по мирным. Французская разведка навела ракеты HIMARS по рынку в Херсонской области

В результате ракетного удара по рынку в Великих Копанях погибли мирные жители. Наводчиками для ВСУ стала французская разведка.

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