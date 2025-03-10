Укрепление рубля и падение на американских биржах. Обзор финансового рынка от 10 марта

Основная торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Главные показатели американского рынка акций продемонстрировали нисходящую динамику в первой половине торговой сессии Курс китайского юаня заметно снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии понедельника.
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