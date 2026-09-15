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Ермаку разрешили снять электронный браслет из-за "угрозы здоровью"

Ермаку разрешили снять электронный браслет из-за "угрозы здоровью"

www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил не носить электронный браслет бывшему главе офиса главы киевского режима Андрею Ермаку, который проходит обвиняемым по делу о коррупции.

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