Патрушев: БФ пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран

Новости внутренней и внешней политики в России

Помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев обратил внимание в поздравительной телеграмме, посвящённой Дню Балтийского флота, что этот флот эффективно обеспечивает безопасность морских путей и успешно противодействует провокациям со стороны иностранных военных кораблей.