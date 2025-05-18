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Патрушев: БФ пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран

Патрушев: БФ пресекает провокации военно-морских сил недружественных стран

Помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев обратил внимание в поздравительной телеграмме, посвящённой Дню Балтийского флота, что этот флот эффективно обеспечивает безопасность морских путей и успешно противодействует провокациям со стороны иностранных военных кораблей.

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