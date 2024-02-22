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Bloomberg: западные эксперты назвали законной конфискацию активов России

Bloomberg: западные эксперты назвали законной конфискацию активов России

Конфискация замороженных активов России не противоречит международному праву. К такому выводу пришли западные эксперты в области юриспруденции, написало Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное странам G7.

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