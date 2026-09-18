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Царьград

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Амурский судозавод осуществил спуск нового краболова проекта 03141

Амурский судозавод осуществил спуск нового краболова проекта 03141

Амурский судостроительный завод спустил на воду краболов "Ламут" проекта 03141. Судно, оснащенное ловушками для крабов и креветок, пополнит флот Дальневосточного бассейна после испытаний.

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