ВСУ сбежали из последнего полукотла в Нью-Йорке, бросив огромную территорию

ВБ

Владимир Балобаев

Много сообщений об взятие в котёл бендеровцев,но почему-то они почти всегда выходят,возможно и с техникой.Ведь легче их уничтожать когда у их нет подвоза боеприпасов, горючего и личного состава.Почему атакуем населённые и опорные пункты в лоб а не берём их в кольцо?Зачем полностью разрушать города и сёла если противник боясь окружения будет их бросать сам, как это было в Луганской области.