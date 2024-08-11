В Telegram-канале Шепот фронта проинформировали о ситуации в Нью-Йорке. По имеющимся данным, сразу несколько частей ВСУ оставили свои позиции и сбежали, бросив после себя огромную территорию.
ВСУ сбежали из последнего полукотла в Нью-Йорке, бросив огромную территорию
Комментарии
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ВБ
Владимир Балобаев
Много сообщений об взятие в котёл бендеровцев,но почему-то они почти всегда выходят,возможно и с техникой.Ведь легче их уничтожать когда у их нет подвоза боеприпасов, горючего и личного состава.Почему атакуем населённые и опорные пункты в лоб а не берём их в кольцо?Зачем полностью разрушать города и сёла если противник боясь окружения будет их бросать сам, как это было в Луганской области.
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15 час.
Бауржан Сатпаев
На это нет ответа.
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11 час.
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