Дерзкая атака ВСУ на Крым. Под ударом - наши вертолёты: Изящный манёвр и гибель "лучших экипажей"

Дерзкая, хоть и ожидаемая атака ВСУ на Крым вызвала споры в Сети вокруг экипажей наших вертолётов. По одним данным, русские лётчики сумели под огнём противника провернуть изящный манёвр и уйти от атаки, по другим - подтверждается "потеря наших лучших экипажей".